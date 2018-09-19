«Перемога»: в областной детской больнице включили горячую воду Накануне Нового года Сумская областная детская клиническая больница получила подарок: в заведении подключили горячую воду, которой здесь не было с 2010 года.

За два последних года из областного бюджета потрачено на больницу больше 10 млн грн. В первую очередь отремонтировали крышу. Поставили котельную, и в текущем году для детей вовремя была дано отопление. Теперь заведение полностью обеспечено еще и горячей водой, рассказал глава Сумского облсовета, который пообещал в следующем году заняться еще и онкологическим диспансером, госпиталем, гериатрическим пансионатом и другими медицинскими коммунальным учреждениям областного совета.

Директор ООО «Теплогенерирующая компания «Биоресурс Сумы» Сергей Бульдович отметил, что в прошлом году его предприятие заключило с областным советом договор на аренду котельного помещения на 10 лет с условием, что они будут удерживать тариф от газового не менее 10% и восстановят систему горячего водоснабжения, которого не было в больнице с 2010 года.

«Инвестор вложил собственные средства в реализацию этого проекта, мы установили три новых котла общей мощностью 4,25 мегаватта и начали осенью реализовывать программу восстановления горячего водоснабжения. На сегодня подаем воду, заменены стояки, трубы, установлено теплооборудование», - рассказал директор компании. На техническое переоснащение системы холодного и горячего водоснабжения из областного бюджета было выделено 1 млн гривен. А на следующий год планируется выделить 600 тыс. грн на капремонт системы водоотведения, пишет сайт облсовета.