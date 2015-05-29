Кабмин запретил использовать диких животных в украинских цирках Кабмин поддержал инициативу Министерства экологии и утвердил поправки в законодательстве о защите животных от жестокого обращения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Теперь в Украине будет запрещено использовать диких животных в цирках. Полный отказ цирков от использования зверей произойдет только через 5 лет. За это время будут созданы заповедники для животных, по котором из и распределят.

«Мы не можем в один день запретить использование животных, не подумав, что будет с ними дальше, кто их будет содержать и кормить. Украина - не первая страна, которая проходит этот путь. И мы получим большое сопротивление от людей, которые не готовы отказаться от эксплуатации животных», — сообщили в ведомстве.

Запрет на использование диких животных в цирках уже действует в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции и Португалии. В некоторых странах — Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте — запрещены цирковые выступления как диких, так и домашних животных.