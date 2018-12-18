Пьяный сумчанин с дочкой угнал авто сожительницы Патрульные остановили водителя без права управления и с признаками алкогольного опьянения.

На линию 102 поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством на улице Барановской.

Пообщавшись с заявительницей, патрульные установили, что ее 29-летний сожитель без разрешения взял принадлежащий ей автомобиль ВАЗ и уехал в неизвестном направлении. Стражи порядка передали ориентировку всем экипажам патрульной полиции. Через некоторое время указанную машину стражи порядка остановили на улице Тополянская. Общаясь с водителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако в присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, водитель вообще не имел права управления транспортными средствами.

Патрульные составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП и по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, отстранили его от управления авто и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Примечательно, что в транспортном средстве находился несовершеннолетний ребенок, которого отец подвергал опасности.