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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 11:25752

Пьяный сумчанин с дочкой угнал авто сожительницы

Патрульные остановили водителя без права управления и с признаками алкогольного опьянения.

На линию 102 поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством на улице Барановской.

Пообщавшись с заявительницей, патрульные установили, что ее 29-летний сожитель без разрешения взял принадлежащий ей автомобиль ВАЗ и уехал в неизвестном направлении. Стражи порядка передали ориентировку всем экипажам патрульной полиции. Через некоторое время указанную машину стражи порядка остановили на улице Тополянская. Общаясь с водителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, однако в присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, водитель вообще не имел права управления транспортными средствами.

Патрульные составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП и по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, отстранили его от управления авто и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Примечательно, что в транспортном средстве находился несовершеннолетний ребенок, которого отец подвергал опасности.

Право Пьяный за рулем Угон

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