На Сумщине появились еще четыре заповедных объекта

Губаревщина
На территории Сумщины объявлено 4 заповедные объекты местного значения:
- Ботанический заказник «Чехов яр» (Белопольский район) расположен к востоку от с. Дмитровка. Типичный для юго-восточных отрогов Среднерусской возвышенности природный комплекс с популяциями редких видов растений разных рангов охраны. Среди них занесены в Красную книгу Украины: горицвет весенний, ковыль-волосатик, астрагал шерстистоцветковый, рябчик малый. Территория заказника является местом произрастания видов растений, подлежащих особой охране на территории Сумской области: ветреница лесная, ломонос целолистый, гиацинтика бледная, гострокильник волосистый. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное и эколого-образовательное значение.
- Ботанический памятник природы «Духовничанские дубы» (Ахтырский район). Два дерева дуба обыкновенного возрастом около 400 лет. Территория памятника является местом проживания жука-оленя - вида животных, занесенного в Красную книгу Украины. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное и эколого-образовательное значение.
- Ландшафтный заказник «Великописаревские курганы» (Белопольский район) расположен неподалеку с. Александровка. Целью создания заказника является сохранение типичного ландшафта юго-западных отрогов Среднерусской возвышенности с популяциями редких видов растений разных рангов охраны. Среди них занесены в Красную книгу Украины прострел луговой или черноватый и ковыль-волосатик. Здесь также растет пять видов растений, подлежащих особой охране на территории Сумской области: горошек гороховидный, чина гороховидная, астра степная, кринитария волосатая, лук круглоголовый. Из животных, занесенных в Красную книгу Украины, на этой территории обитают: усач земляной крестоносец, махаон, подалирий, сколия-гигант, мелитурга булавоусая, пчела-плотник. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, эколого-образовательное и познавательное значение.
- Ландшафтный заказник «Губаревщина» (Роменский район) расположен в разветвленной глубокой балке на расстоянии около двух километров к юго-западу от западной окраины с. Волошкивка. Склоны балок, заросшие остатками коренных группировок лугово-степной и древесно-кустарниковой растительности. Основная цель заказника - сохранение щелочно-степных группировок и популяций сна чернеющего (вида, занесенного в Красную книгу Украины). Территория заказника имеет природоохранное, научное, рекреационное, эколого-образовательное и познавательное значение.
Кроме того, учитывая незаурядное значение личности Иосифа Мухопада, его непосредственную деятельность по созданию дендрологического парка, как места акклиматизации редких и экзотических видов деревьев на Сумщине, изменено название дендропарка местного значения «Шкуратовский» на «Дендропарк им. И. Х. Мухопада».
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