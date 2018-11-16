На Сумщине нефтяники нашли снаряд

Боеприпас был обнаружен работниками нефтяной отрасли во время плановых работ.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов, нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102».
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