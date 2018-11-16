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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 12:00288

На Сумщине нефтяники нашли снаряд

27 декабря группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в с. Бугроватое Ахтырского района был изъят и уничтожен артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны.

Боеприпас был обнаружен работниками нефтяной отрасли во время плановых работ.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов, нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102».

Общество Ахтырский район Устаревшие боеприпасы

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