Яка на смак Сумщина? Сумчан запрошують на гастрофест

Протягом фестивалю Ви зможете скуштувати найрізноманітніші автентичні страви Слобожанщини, приготовані у найкращих ресторанах міста Суми та Сумської області та навіть проголосувати за найсмачніші з них!
Перелік закладів просто вражає! У конкурсі на найкращу автентичну слобожанську страву беруть участь такі ресторани: «Версаль», «Здибанка», «Козацька броварня», «Колиба», «Старий млин», «Тесто», «Family», «Чехов», «Шалена шкварка», «Шафран».
Один перелік брендів обіцяє, що це буде справжнє свято Смаку та Естетики!
Відкриття фестивалю відбудеться на саме Різдво - 7 січня 2019 року - у Покровському сквері м. Суми. Початок о 16 год.
У програмі:
- традиційний вертеп
- гурти колядників із різних міст України
- різдвяний гастро-ярмарок
- гарячі напої
- фотозона