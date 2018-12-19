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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 12:41339

Яка на смак Сумщина? Сумчан запрошують на гастрофест

З 7 до 14 січня у Сумах пройде Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки»

Протягом фестивалю Ви зможете скуштувати найрізноманітніші автентичні страви Слобожанщини, приготовані у найкращих ресторанах міста Суми та Сумської області та навіть проголосувати за найсмачніші з них!

Перелік закладів просто вражає! У конкурсі на найкращу автентичну слобожанську страву беруть участь такі ресторани: «Версаль», «Здибанка», «Козацька броварня», «Колиба», «Старий млин», «Тесто», «Family», «Чехов», «Шалена шкварка», «Шафран».

Один перелік брендів обіцяє, що це буде справжнє свято Смаку та Естетики!

Відкриття фестивалю відбудеться на саме Різдво - 7 січня 2019 року - у Покровському сквері м. Суми. Початок о 16 год.

У програмі:

- традиційний вертеп

- гурти колядників із різних міст України

- різдвяний гастро-ярмарок

- гарячі напої

- фотозона

Досуг Гастрофест

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