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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 13:091730

В центре Сум в рамках резонансного дела обыскивают внедорожник

Прямо сейчас на ул. Петропавловская напротив магазина «Океан» работают сотрудники криминалистической лаборатории.

Правоохранители задействовали их для обыска белого внедорожника «LAND ROVER RANGE ROVER» 2012 года выпуска. Из открытых источников известно, что в марте 2018 года авто было переоформлено на нового владельца, пишет sumy.today.

В прокуратуре Сумской области сообщили, что следственные действия, которые сейчас происходят на Петропавловской санкционированы постановлением об обыске Заречного райсуда в рамках расследования резонансного уголовного производства. Однако какого именно пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщать отказалась. Лишь уточнила, что речь идет о производстве, внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований в 2018 году.

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