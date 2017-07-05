В центре Сум в рамках резонансного дела обыскивают внедорожник

Правоохранители задействовали их для обыска белого внедорожника «LAND ROVER RANGE ROVER» 2012 года выпуска. Из открытых источников известно, что в марте 2018 года авто было переоформлено на нового владельца, пишет sumy.today.
В прокуратуре Сумской области сообщили, что следственные действия, которые сейчас происходят на Петропавловской санкционированы постановлением об обыске Заречного райсуда в рамках расследования резонансного уголовного производства. Однако какого именно пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщать отказалась. Лишь уточнила, что речь идет о производстве, внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований в 2018 году.
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Правоохранители Сумщины провели санкционированный обыск в домах задержанных серийных воров банковских терминалов....
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