В Глухове повысили тарифы на отопление

По словам начальника Глуховского «Теплового района» Николая Колоши, стоимость 1 Гигакалории теперь обойдется в 1735,5 грн. Этот тариф касается жителей многоэтажек, в которых установлены счетчики тепла. У тех глуховчан, где нет приборов учета, а это процентов 10% всех домов, расчет идет за квадратные метры – 48,07 грн за 1 кв. м, пишет Неделя.
Основной причиной очередного повышения услуг по централизованному отоплению стал рост цены на газ.
Напомним, в сентябре тепло в Глухове подорожало с 38,66 грн до 41,7 грн за кВ. м. Всего за два месяца стоимость отопления в городе выросла почти на 30%.
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