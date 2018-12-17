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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 13:50356

В Глухове повысили тарифы на отопление

Новый тариф вступил в действие с 21 декабря.

По словам начальника Глуховского «Теплового района» Николая Колоши, стоимость 1 Гигакалории теперь обойдется в 1735,5 грн. Этот тариф касается жителей многоэтажек, в которых установлены счетчики тепла. У тех глуховчан, где нет приборов учета, а это процентов 10% всех домов, расчет идет за квадратные метры – 48,07 грн за 1 кв. м, пишет Неделя.

Основной причиной очередного повышения услуг по централизованному отоплению стал рост цены на газ.

Напомним, в сентябре тепло в Глухове подорожало с 38,66 грн до 41,7 грн за кВ. м. Всего за два месяца стоимость отопления в городе выросла почти на 30%.

Экономика Глухов Отопление Повышение тарифов Тарифы

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