Шосткинца обманул фейковый продавец авто

Сообщение в полицию о мошенничестве поступило от 48-летней жительницы Шосткинского района. Женщина рассказала правоохранителям, что ее сын нашел в Интернете объявление о продаже автомобиля «ВАЗ» в соседнем селе по привлекательной цене. Связавшись по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече с продавцом. Единственным его условием была оплата на его счет предоплаты в сумме 5000 гривен, обещая при этом вернуть деньги, если товар им не подойдет. Она согласилась. И когда послала деньги и уехала с мужем в указанное село за автомобилем, там выяснилось, что никто из местных жителей не продает свое авто, и никого с такими именем и фамилией в селе не живет.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и устанавливают владельца счета, куда именно были перечислены деньги, и снова обращаются к гражданам с просьбой: быть особенно внимательными при приобретении товаров подобным образом и всегда рассчитываться с продавцами-незнакомцами после получения товара. Будьте особенно внимательны при проведении финансовых операций, которые вы осуществляете, и просчитывайте возможные последствия. Помните, что за выгодным предложением и низкой цене, может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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