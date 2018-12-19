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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 15:05395

90-летнюю сумчанку обманула псевдосоцработница

В Сумах 90-летняя женщина доверчиво впустила в свой дом незнакомку, которая назвалась социальным работником, а после ее ухода недосчиталась 11 тыс. гривен.

В Сумской отдел полиции обратилась местная пожилая жительница, которая сообщила, что к ней пришла соцработник и рассказала, что в стране началась денежная реформа, и они помогают пожилым людям обменять старые деньги на новые. А после ее визита у нее исчезли все деньги.

По словам заявительницы, вместе они пошли на кухню, где бабушка из тайника вытащила все деньги, положила их на стол в сторону и начала писать заявление под диктовку женщины. И пока пенсионерка была занята бумагами, гостья незаметно украла ее сбережения, сообщив, что зайдет позже, после чего, распрощавшись, быстро ушла.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и ведут поиски злоумышленницы. А полицейские вновь обращаются к гражданам с просьбой, не доверять незнакомцам, не впускать их в свои дома под каким предлогом, прислушиваться к советам сотрудников полиции и соблюдать элементарные меры безопасности, которые помогут сохранить сэкономленные деньги и уберечься от подобных злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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