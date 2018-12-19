На Сумщине полицейские поймали домушника

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что неизвестный злоумышленник уже дважды проник в его нежилое домовладение и похитил его электроинструменты, бытовую технику, кабели, удлинители и другие вещи на общую сумму более 15 тыс. гривен.
«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 39 лет, он односельчанин заявителя. Хорошо зная, что дом нежилой, он проник в его домовладение и похитил оттуда понравившиеся вещи, которые продал. Когда деньги закончились, решил обворовать его снова».
Правоохранители уже нашли и изъяли часть похищенных вещей, которые после необходимых следственных действий вернут владельцу. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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