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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 15:47330

На Сумщине полицейские поймали домушника

В поисках денег на собственные нужды 39-летний житель одного из сел Шосткинского района дважды обокрал дом своего односельчанина и украл у него электроинструменты, бытовую технику, кабели и т.п.

В полицию с заявлением о краже обратился 40-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что неизвестный злоумышленник уже дважды проник в его нежилое домовладение и похитил его электроинструменты, бытовую технику, кабели, удлинители и другие вещи на общую сумму более 15 тыс. гривен.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 39 лет, он односельчанин заявителя. Хорошо зная, что дом нежилой, он проник в его домовладение и похитил оттуда понравившиеся вещи, которые продал. Когда деньги закончились, решил обворовать его снова».

Правоохранители уже нашли и изъяли часть похищенных вещей, которые после необходимых следственных действий вернут владельцу. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район

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