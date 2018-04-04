В Сумах провели предновогоднюю ярмарку

Это уже четвертая в этом году областная агропромышленная ярмарка в центре города.
В этом году свою продукцию реализовали более 60 участников, среди которых сельскохозяйственные производители, физические лица-предприниматели, предприятия пищевой промышленности и лесные хозяйства области.
Посетители ярмарки имели возможность к праздникам приобрести молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, хлебобулочные, кондитерские изделия, живую рыбу, мед и другую качественную продукцию на разные вкусы и предпочтения. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались новогодние елки, украшения, подарки, значительно добавляло праздничного настроения.
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