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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 14:36572

В Сумах провели предновогоднюю ярмарку

Сегодня, 28 декабря, в Сумах на пл. Независимости прошла праздничная сельскохозяйственная ярмарка.

Это уже четвертая в этом году областная агропромышленная ярмарка в центре города.

В этом году свою продукцию реализовали более 60 участников, среди которых сельскохозяйственные производители, физические лица-предприниматели, предприятия пищевой промышленности и лесные хозяйства области.

Посетители ярмарки имели возможность к праздникам приобрести молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, хлебобулочные, кондитерские изделия, живую рыбу, мед и другую качественную продукцию на разные вкусы и предпочтения. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались новогодние елки, украшения, подарки, значительно добавляло праздничного настроения.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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