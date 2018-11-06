В Сумах до сих пор не убрали свалку на Космической Предписание о ликвидации свалки бытовых отходов на улице Космической Сумским городским советом остается невыполненным.

С целью контроля выполнения Сумским городским советом предписания по ликвидации несанкционированных свалок в районе ул. Космическая в г. Сумы, выданного по результатам внеплановой проверки на основании обращений граждан, которая проводилась инспекцией в период с 1 по 14 ноября 2018 года, 20 декабря2018 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области начато внеплановую проверку Сумского городского совета и его исполнительных органов.

В ходе проверки установлено, что предписание остался невыполненным, за что ответственное лицо Сумского городского совета было привлечено к административной ответственности по ст. 188-5 КУоАП на сумму 255 грн.

По информации Сумского городского совета выполнения работ по ликвидации несанкционированной свалки будет осуществлен предприятием ООО «А-Муссон» после наступления благоприятных погодных условий.

С учетом выше изложенного инспекцией было выдано Сумскому городскому совету новое предписание по ликвидации несанкционированной свалки со сроком исполнения до 1 мая 2019 года.

Данный вопрос остается на особом контроле Госэкоинспекции в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомтсва.

Напомним: ранее сообщалось, что ущерб нанесенный окружающей среде исчисляется суммой почти в 30 млн грн.