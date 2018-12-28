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28.12.2018 16:066121

Соцопрос: Бойко обошел Порошенко в президентском рейтинге

Кандидат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко обошел в рейтинге кандидатов в президенты главу государства Петра Порошенко.

Согласно результатам опроса Центра социологических исследований "София", опубликованным сегодня, Юрия Бойко готовы поддержать 10,9% избирателей, Петра Порошенко – 9,4% (среди тех, кто пойдет на выборы).  Выше них в президентском рейтинге находятся лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (16,9%) и руководитель «95 квартала» Владимир Зеленский (11,3%). 

Согласно соцопросу «Софии», произошли изменения и в партийных рейтингах, где ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ вышла на второе место, обойдя виртуальную партию «Слуга народа».

На сегодняшний день в Верховную Раду попадают шесть партий: «Батькивщина» – 16,7% (среди тех, кто пойдет голосовать), ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – 11,1%, «Слуга народа» – 10,8%,  Блок Петра Порошенко – 8,2%, «Гражданская позиция» – 7,7%, Радикальная партия – 6,2%.

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sumy 15tolian
sumy15tolian
28.12.2018 18:24

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