В Ахтырке поймали чиновника Госпродпотребслужбы на взятке

Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении заместителя начальника Ахтырского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, который требовал и получил 300 долларов США неправомерной выгоды. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним: сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры в сентябре 2018 года задокументировано, что указанный служащий за 100 долларов США обещал решить вопрос о непривлечении предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов США.
Справка: санкция самой тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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