Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 17:00430

Сумские хоккеистки с бронзой минского турнира

26-28 декабря в Минске проходил Международный Рождественский турнир по индорхоккею среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.

В этом году в турнире приняли участие 8 команд юношей и 10 команд девушек из Беларуси, России и Украины. Среди них наши хоккеистки из команды «Сумчаночка» под руководством тренера Натальи Ткач. В группе «сумчаночки» обыграли всех соперниц по очереди: СДЮШОР ХК «Минск»-2 7:1, «Юность» Москва 3:0, ДЮСШ ХК «Текстильщик» Барановичи 3:2 и СДЮШОР Смолевичи 9:0. В полуфинале уступили бориспольскому «Колоску» 1:1 (2-3 по буллитам), а за «бронзу» снова переиграли «Юность» 2:1. Лучшей командой стала СДЮШОР ХК «Минск»-1, в финале чемпионки одержали победу над бориспольским «Колоском» 4:2.

Лучшим за щитником турнюра среди девушек была признана наш Виталина Власенко (Сумчаночка)

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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