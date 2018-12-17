Сумские хоккеистки с бронзой минского турнира 26-28 декабря в Минске проходил Международный Рождественский турнир по индорхоккею среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.

В этом году в турнире приняли участие 8 команд юношей и 10 команд девушек из Беларуси, России и Украины. Среди них наши хоккеистки из команды «Сумчаночка» под руководством тренера Натальи Ткач. В группе «сумчаночки» обыграли всех соперниц по очереди: СДЮШОР ХК «Минск»-2 7:1, «Юность» Москва 3:0, ДЮСШ ХК «Текстильщик» Барановичи 3:2 и СДЮШОР Смолевичи 9:0. В полуфинале уступили бориспольскому «Колоску» 1:1 (2-3 по буллитам), а за «бронзу» снова переиграли «Юность» 2:1. Лучшей командой стала СДЮШОР ХК «Минск»-1, в финале чемпионки одержали победу над бориспольским «Колоском» 4:2.

Лучшим за щитником турнюра среди девушек была признана наш Виталина Власенко (Сумчаночка)