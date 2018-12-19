Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 17:13450

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.

Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря замечательному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке выпускница СумГУ получила золотую медаль.
Эта победа стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце уходящего года.
Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017 года.

Спорт Биатлон Лучший спортсмен месяца Юлия Джима

По тематике

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
Вчера 20:48

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах

Сегодня, 29 декабря, в с. Яворов Львовской области завершился чемпионат Украины по биатлону....

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону
26.12.2018 14:25

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону

Сегодня, 26 декабря, в Яворове Львовской области прошли гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону среди взрослых....

Сумчане стартовали на чемпионате Украины по биатлону
26.12.2018 10:20

Сумчане стартовали на чемпионате Украины по биатлону

25 декабря в Яворове (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....

Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата Украины
23.12.2018 14:58

Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 23 декабря, в Сколе (Львовская обл.) завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек....

Нове Место 2018: сумская биатлонистка в ТОП-7 персьюта
23.12.2018 09:35

Нове Место 2018: сумская биатлонистка в ТОП-7 персьюта

Наследовав успех Виты в спринте, Валя финиширует в восьмерке лучших в гонке преследования в чешском Нове Место на третьем этапе...

Новости

Вітання голови облдержадміністрації Миколи Клочка жителям Сумщини із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим
Вчера 14:06
Вітання Сумського міського голови Олександра Лисенка із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим
Вчера 13:57
На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины
Вчера 21:02
Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
Вчера 20:48
На Сумщине прогремел взрыв гранаты: есть пострадавший
Вчера 20:19
Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги
Вчера 16:14
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Вчера 15:25
Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)
Вчера 14:48
На Сумщине поймали сельского голову - вымогателя
Вчера 13:55
С 1 января в шосткинских школах подорожает питание
Вчера 08:41
В облгосадминистрации объяснили, зачем перевели областные больницы из Сум
28.12.2018 22:30
Сумские копы остановили водителя с поддельными документами
28.12.2018 18:01
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.