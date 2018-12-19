Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине.

Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря замечательному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке выпускница СумГУ получила золотую медаль.

Эта победа стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце уходящего года.

Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017 года.