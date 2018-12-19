Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине

Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря замечательному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке выпускница СумГУ получила золотую медаль.
Эта победа стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце уходящего года.
Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017 года.
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