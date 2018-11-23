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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
28.12.2018 18:01543

Сумские копы остановили водителя с поддельными документами

Работники отдела БДД остановили водителя, который предоставил для проверки регистрационные документы на автомобиль с признаками подделки.

Во время проведения обследования улично-дорожной сети на автодороге Н-07 «Киев-Сумы-Юнаковка», экипаж сотрудников отдела безопасности дорожного движения (БДД) управления патрульной полиции в Сумской области остановил автомобиль Audi, водитель которого нарушал ПДД.

Проверяя документы, полицейские заметили, что свидетельство о регистрации транспортного средства, которое предоставил 25-летний водитель для проверки имеет явные признаки подделки. Шрифт документа был размыт, а записи в нем не отвечали тем, которые занесены в полицейской базе. Под номером, который был указан в свидетельстве о регистрации, вообще зарегистрирован прицеп.

Стражи порядка вызвали на место остановки следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции.

Право Поддельные документы

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