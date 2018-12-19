В облгосадминистрации объяснили, зачем перевели областные больницы из Сум Власти Сумщины перерегистрируют коммунальные заведения, чтобы дать им возможность жить и развиваться.

Начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко во время брифинга прокомментировал ситуацию с перерегистрацией областных коммунальных медицинских учреждений за пределами города Сумы.

«Решение об изменении юридических адресов заведений принимает владелец этих учреждений. Владельцем определено управления имуществом областного совета. Но как начальник областного управления здравоохранения я могу сказать свое мнение на эти процессы, - отметил Сергей Бутенко. - Не секрет, что 50-70% пациентов областных медицинских учреждений - жители города Сумы. Так, например, в онкодиспансере 47% всех пациентов - сумчане, в наркодиспансере - более 70% и т.п. Но когда мы обращались в этом году в Сумской городского совет и к городскому голове с просьбой финансово помочь этим заведениям, то получали или отказ, или были предусмотрены мизерные средства».

По словам чиновника, на линейный ускоритель для онкодиспансера в Чернигове из городского бюджета выделили 10 млн гривен, в Сумах - чуть больше миллиона. Дважды область получала отказ по финансированию приобретения автомобиля для бригады психиатрической помощи, обслуживающей исключительно жителей города Сумы. Слышит областная власть только обещания без реальных действий от руководителей Сум о помощи в открытии экстренной помощи на территории четвертой или пятой больницы. И таких примеров немало.

«Если город Сумы сотрудничать с областью не хочет, областная власть ищет другие возможности содержание этих учреждений, - отметил Сергей Бутенко. - Один из таких путей - изменение юридического адреса. Для того, чтобы областные учреждения просто выжили, их налоги (имеется в виду НДФЛ) пойдут в районы, оттуда их передадут как межбюджетный трансферт назад в областной бюджет, и они будут использованы исключительно для этих же заведений».

Напомним: 22 декабря было перерегистрировано более 20 заведений, территориально находящихся в Сумах, в районы. Из-за этого Сумы теряют 74 млн грн НДФЛ.