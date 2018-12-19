С 1 января в шосткинских школах подорожает питание С 1 января стоимость питания в шосткинских школах вырастет с 16 грн. на одного ученика до 19 грн.

Такое решение утвердил Шосткинский горисполком сегодня, 28 декабря. Как пояснила начальник городского управления образования Наталья Сергейко, 11 грн. в стоимости питания из расчета на одного ученика составят бюджетные средства и 8 – средства родителей.

Кроме того, управлению образования Шосткинского горсовета из отдела образования Шосткинской райгосадминистрации был передан в подчинение учебно-воспитательный комплекс села Ображеевки (поскольку село присоединилось к Шостке). На данный момент в Ображеевском УВК 73 ученика и 26 дошкольников, штат работников насчитывает 40 человек.

На сегодняшнем заседании исполкома было решено стоимость питания в Ображеевском УВК оставить на том же уровне, до 11 грн., поскольку овощи выращиваются на своем приусадебном участке.

В дошкольных учреждениях Шостки решено 60% стоимости питания возложить на счет родителей (остальное – за счет местного бюджета). В Ображеевском УВК родители дошкольников будут оплачивать 40 % стоимости питания, пишет Шостка.info.