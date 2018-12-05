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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:55743

На Сумщине поймали сельского голову - вымогателя

К уголовной ответственности привлечен глава сельского совета за вымогательство 12 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области сегодня, 29 декабря, сообщено о подозрении голове одного из сельских советов Белопольского района. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) УК Украины.

Сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и детективного подразделения Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры установлено, что глава села требовал от гражданина 12 тыс. грн за несоздание препятствий в сборе посаженного им урожая.

Так, указанный гражданин на основании соответствующего решения этой же сельского совета более 10 лет обрабатывал земельный участок сельскохозяйственного назначения. Достоверно зная о наличии такого решения, сельский голова вынес на рассмотрение сессии вопрос о передаче части этого участка, на котором уже был посажен урожай, другому лицу. После этого он выдвинул пользователю требование о передаче ему 12 тыс. грн, иначе угрожал всячески препятствовать сбору урожая, в том числе путем сообщения правоохранительным органам о якобы незаконном занятии земельного участка. Факт получения оговоренной суммы задокументирован правоохранителями.

Справка: за содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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