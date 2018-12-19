Вітання Сумського міського голови Олександра Лисенка із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим Дорогі земляки, друзі! Від усього серця вітаю Вас з Новим Роком і Різдвом Христовим!

Віфлеємський вогонь від одвічних християнських святинь увійшов у затишні домівки сумчан, додав світла та тепла, зігрів наші душі та серця, відкрив їх для добрих справ.

І вже біля родинних вогнищ зібралися дітки й батьки у передчутті Різдвяного таїнства, у молитві за любов та взаєморозуміння, за всеперемагаючу віру, за щастя близьких.

Ще один рік нашого життя стає історією. Рік, в якому ми спільно розвивали наші Суми в умовах складної політичної обстановки, а завершувати його нам випало в умовах воєнного стану.

Ми зміцнювали економіку, реформовували медицину, впроваджували новий стандарт початкової школи, розвивали інклюзивну та дуальну освіту, дбали за соціальний захист містян.

А ще 2018-й лишить по собі відремонтовані дороги та тротуари, нові автобуси та тролейбуси, освітлені вулиці, оновлені мережі водопостачання та водовідведення, нове обладнання в лікарнях, запущені ліфти, поремонтовані багатоповерхівки, нові спортивні майданчики.

Все, чого досягли, – наша спільна заслуга.

Від імені Сумської міської ради, її виконавчого комітету та себе особисто хочу подякувати кожному з вас за небайдужість та активну громадянську позицію, за конструктивну критику, за розуміння та підтримку.

Нехай небесні янголи оберігають нас від усього лихого, допомагають в усіх справах і починаннях.

А нашим земним янголам-охоронцям, захисникам рідної української землі від усіх нас хочу низько вклонитися. Дякуємо вам за мир та спокій. Повертайтеся додому з перемогою!

Хай рік прийдешній принесе 365 днів, сповнених реалізації нових планів, задумів та мрій. Хай додасться позитивних змін і впевненості у завтрашньому дні.

І ще побажаю найважливішого: нехай батьки живуть довго, діти не хворіють, кохані завжди будуть поруч, друзі не зраджують. Зарплати підвищуються, а ціни знижуються.

І серед своїх новорічних бажань загадаймо разом: хай настане мир в нашій Богом даній Україні!

З Новим Роком! З Різдвом Христовим!

З повагою, Сумський міський голова Олександр Лисенко

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