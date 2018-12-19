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Вчера 14:06286

Вітання голови облдержадміністрації Миколи Клочка жителям Сумщини із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим

Шановні жителі Сумщини, від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав поштовх у майбутнє. 

Напередодні Нового року та Різдва Христового бажаю кожному з вас любові та віри в себе, в процвітання Сумщини та всієї України. Я переконаний, що разом ми збережемо все найкраще та спільними зусиллями досягнемо нових успіхів. 

Нехай у нашій країні оселяться мир і злагода, а серця наповняться любов’ю та теплом родинного вогнища.

Рік прийдешній хай буде багатим на добрі справи, нові звершення та інші приводи для гарного настрою! І саме у цьому році нехай здійсниться ваша найзаповітніша мрія!

З повагою, Голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко 

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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