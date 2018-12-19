Вітання голови облдержадміністрації Миколи Клочка жителям Сумщини із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим Шановні жителі Сумщини, від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав поштовх у майбутнє.

Напередодні Нового року та Різдва Христового бажаю кожному з вас любові та віри в себе, в процвітання Сумщини та всієї України. Я переконаний, що разом ми збережемо все найкраще та спільними зусиллями досягнемо нових успіхів.

Нехай у нашій країні оселяться мир і злагода, а серця наповняться любов’ю та теплом родинного вогнища.

Рік прийдешній хай буде багатим на добрі справи, нові звершення та інші приводи для гарного настрою! І саме у цьому році нехай здійсниться ваша найзаповітніша мрія!

З повагою, Голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко

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