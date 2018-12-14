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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:48539

Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)

Полиция Закарпатья провела санкционированный судом обыск квартиры жителя Сумской области, который проходит на Закарпатье по уголовному производству по наркопреступлению.

25-летний житель Сумской области проходит на Закарпатье по уголовному производству за сбыт наркотиков. 28 декабря в ходе проведения оперативно-профилактической отработки и операции "Розыск" работники полиции Рахова совместно с сотрудниками областного уголовного розыска и бойцами спецподразделения полиции "КОРД", на основании постановления Раховского районного суда, провели обыск по месту жительства фигуранта дела в Роменском районе Сумской области.

Во время обыска дома правоохранители обнаружили и изъяли около сотни вазонов с растениями конопли, а также специальное оборудование для ее выращивания.

Хозяина дома доставили в Закарпатье для проведения следственных действий. Ему инкриминируют ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление или сбыт наркотических средств). Фигуранта дела уже задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему в суде меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Право Наркотики Роменский район

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