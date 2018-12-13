На Сумщине пьянка закончилась убийством В селе Шалыгино Глуховского района во время ссоры 48-летний мужчина ножом нанес потерпевшему несколько ударов в шею. Чтобы запутать следствие, злоумышленник сам сообщил в скорую медицинскую помощь, будто бы он нашел уже умершего, но просчитался.

Около десяти часов вечера в дежурную часть Глуховского отдела полиции позвонила диспетчер скорой помощи и сообщила о смерти 60-летнего жителя села Шалыгино. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели в доме, среди полного беспорядка, тело мужчины с окровавленной головой и ранами на шее. С первого взгляда стало ясно - смерть жителя села имеет явно криминальный характер. Медики объяснили, что о раненом мужчине им сообщил местный житель. Мол, зашел в гости и увидел того мертвым.

Полицейские опросили заявителя и тот признался: смертельные ранения нанес он. Рассказал, что в тот вечер пришел в гости к умершему. Посиделки проходили с водкой. Постепенно между мужчинами возник словесный конфликт. В качестве последнего аргумента гость схватил со стола нож и ударил хозяина несколько раз в шею. А когда увидел, что натворил, испугался. Поэтому и придумал историю, чтобы не быть уличенным.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.