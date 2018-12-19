Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги «FoodCentre-СумДУ» выиграл первый круг первой лиги.

В матче девятого тура Первой лиги подопечные Сергея Песоцкого дома добились уверенной победы над одесситами

«FoodCentre-СумДУ» — «Эпицентр К Таирова» 5:3

Голы: Мысловский, 13, 39, Катеринин, 14, 15, Острога, 18 — Калмацуй, 7, Щербаков, 32, Лоскутов, 40

Предупреждения: Мысловский — Щербаков

После этой игры у сумчан 20 очков после 8 игр, на одно меньше – у «Визы-Втормы» (Ивано-Франковск), на три - у краматорского «Авангарда»…