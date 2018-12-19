Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:14369

Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги

«FoodCentre-СумДУ» выиграл первый круг первой лиги.

В матче девятого тура Первой лиги подопечные Сергея Песоцкого дома добились уверенной победы над одесситами

«FoodCentre-СумДУ» — «Эпицентр К Таирова» 5:3

Голы: Мысловский, 13, 39, Катеринин, 14, 15, Острога, 18 — Калмацуй, 7, Щербаков, 32, Лоскутов, 40

Предупреждения: Мысловский — Щербаков

После этой игры у сумчан 20 очков после 8 игр, на одно меньше – у «Визы-Втормы» (Ивано-Франковск), на три - у краматорского «Авангарда»…

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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Сегодня, 25 декабря, были сыграны матчи 8-го тура Первой лиги Зимнего чемпионата АФС....

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В субботу, 29 декабря, «FoodCentre-СумДУ» сыграет последний матч в этом году....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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