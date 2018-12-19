Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги

В матче девятого тура Первой лиги подопечные Сергея Песоцкого дома добились уверенной победы над одесситами
«FoodCentre-СумДУ» — «Эпицентр К Таирова» 5:3
Голы: Мысловский, 13, 39, Катеринин, 14, 15, Острога, 18 — Калмацуй, 7, Щербаков, 32, Лоскутов, 40
Предупреждения: Мысловский — Щербаков
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