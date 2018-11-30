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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:19525

На Сумщине прогремел взрыв гранаты: есть пострадавший

Житель Кролевецкого района решил «изучить» найденный запал от гранаты. Как результат - произошел взрыв.

Сегодня, 29 декабря, в дежурную часть полиции позвонили медики, которые сообщили, что в руках жителя одного из сел района взорвался неизвестный предмет. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции. Пострадавший 1988 года рождения. Взрывом ему травмировало пальцы. Мужчина пояснил, что якобы нашел запал к гранате и принес показать его знакомой семье. Взрыв произошел после того, как он начал его разбирать.

В полиции по данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 ч.1 «Незаконное обращение оружием и боеприпасами» и проводят проверку.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от необдуманных действий с оружием, боеприпасами и, вообще, найденными незнакомыми предметами. Подобное опасное любопытство может стоить не только потерей здоровья, но и жизни.

Поэтому уважаемые граждане, в случае обнаружения опасного предмета, ни в коем случае не трогайте его руками. Главное, что нужно сделать быстро - сообщить полицейских или спасателям. Будьте осмотрительны и не подвергайте себя и близких опасности.

Право Взрыв Граната Кролевецкий район

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