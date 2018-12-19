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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:48270

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах

Сегодня, 29 декабря, в с. Яворов Львовской области завершился чемпионат Украины по биатлону.

После вчерашних не совсем удачных гонок с массовым стартом (лучший результат у Екатерины Свинаренко – 4-й) сегодня в смешанной эстафете наши взяли сразу две медали.

Микст прошел без участия лидеров команды Б, которые выступали в спринте, и закончился победой команды Черниговской области. Хотя первые два этапа, на которых выступали мужчины, прошли в довольно напряженной борьбе спортсменов Чернигова с двумя сумскими и тернопольской командами. Но в женской части сестры Дмитренко не оставили шансов соперницам, придя к финишу на две с половиной минуты раньше серебряных призеров. Две сумские команды заняли второе и третье места, пишет biathlon.com.ua.

Смешанная эстафета

1. Черниговская обл. (3+12)  1:22:57,3

Сергей Телень (2+4)  22:40,8 

Андрей Доценко (1+3)  21:48,6

Валерия Дмитренко (0+3)  18:58,1

Кристина Дмитренко (0+2)  19:29,8

2. Сумская обл.-1 (3+11)  +2:32,8

Антон Дудченко (2+4)  22:25,6

Евгений Ивченко (0+0)  21:29,5

Екатерина Свинаренко (0+2)  19:54,0

Виктория Ермакова (1+5)  21:41,0

3. Сумская обл.-2 (1+19)  +3:37,7

Виталий Демиденко (0+3)  22:43,5

Денис Насыко (1+5)  21:51,3

Анастасия Кузьменко (0+5)  21:10,2

Анна Сытник (0+6)  20:50,0

Спорт Биатлон

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