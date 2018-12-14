На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины На Закарпатье взят под стражу житель Сумщины, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ.

Раховским районным судом удовлетворено ходатайство процессуального прокурора и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю Сумской области, в доме которого правоохранители обнаружили нарколабораторию. Также следственным судьей избрана альтернативная мера пресечения - залог в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет более 147 тыс грн.

Напомним, под процессуальным руководством Раховского отдела Тячевской местной прокуратуры, следователями и оперативными работниками Раховского отделения Тячевского отдела Нацполиции Закарпатской области проведено санкционированный обыск в частном доме Роменского района Сумской области по месту жительства подозреваемого.

В ходе обыска правоохранителями обнаружена нарколаборатория, которую, в собственной квартире, организовал житель Сумщины. Данная нарколаборатория специально оборудован всем необходимым для выращивания растений конопли, в частности, системами кондиционирования и полива растений, сообщил начальник Раховского отдела Тячевской местной прокуратуры Святослав Юсипей.

Всего правоохранителями выявлены горшки с 86 растениями конопли, а также около 10 грамм сухого измельченного вещества, похожего на каннабис. Обнаруженные вещества изъяты и будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Задержанному сумчанину объявлено подозрение по ч. 1 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление или сбыт наркотических средств).

Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.