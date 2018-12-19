По дороге из Киева в Шостку погибли мама и 7-детняя девочка На Черниговщине полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с двумя погибшими.

29 декабря в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на трассе «Киев-Глухов-Бачевск» возле села Красносельского Борзнянского района.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и медики. Правоохранители установили, что легковушка «ВАЗ-21015» во время обгона столкнулся со встречным «Renault Trafik», а затем - с «Opel Cadet».

В результате ДТП пассажиры «ВАЗ-21015», которые ехали домой в Шостку, - женщина и малолетний девочка погибли на месте происшествия. Водитель с травмами головы и переломом ноги госпитализирован в городскую больницу Нежина.

Также в эту больницу с травмами головы и грудной клетки госпитализированы водитель и пассажир «Опеля».

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.