Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Во время патрулирования отрезке автодороги Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка», в селе Верхнее Песчаное, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил транспортное средство ЗИЛ, в кузове которого находилась древесина.
Инспекторы провели профилактическую беседу о нарушении ПДД, одновременно водитель не имел никаких документов на свой груз и не мог объяснить историю его происхождения. Впоследствии, он предоставил для проверки товарно-транспортную накладную, однако она была на совсем другой автомобиль и породу древесины.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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