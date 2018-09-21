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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:092

Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Патрульные обнаружили перевозку древесины без соответствующих документов.

Во время патрулирования отрезке автодороги Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка», в селе Верхнее Песчаное, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил транспортное средство ЗИЛ, в кузове которого находилась древесина.

Инспекторы провели профилактическую беседу о нарушении ПДД, одновременно водитель не имел никаких документов на свой груз и не мог объяснить историю его происхождения. Впоследствии, он предоставил для проверки товарно-транспортную накладную, однако она была на совсем другой автомобиль и породу древесины.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Древесина
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