Депутата Сумского облсовета будут судить за пьяную езду (видео)

Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в наркодиспансере. Там обнаружили, что содержание алкоголя у него в 5 раз превышает допустимую норму, а именно более 1 промилле.
Эту информацию подтвердили в Управлении патрульной полиции в Сумской области. Однако отказались отвечать на вопрос, был ли этот водитель сумским врачом и депутатом Сумского облсовета.
В то же время пресс-секретарь Управления патрульной Олег Сологуб уточнил, что всего в ту ночь на Сумщине патрульные зафиксировали два факта управления в нетрезвом: один в Сумах, а один в Ахтырке.
На водителя составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Виновен или не виновен мужчина в управлении в нетрезвом состоянии, должен решить суд.
Как пишет Sumy.Today, в суд патрульные отправляют главного врача Сумской центральной районной клинической больницы, депутата Сумского областного совета от фракции «Батькивщина» Владимира Поцелуева. В ютубе уже появилось видео, на котором г-н Поцелуев находится, вероятно, в нетрезвом состоянии.
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