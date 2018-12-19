Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:471

Ночью патрульные задержали наркомана с металлоломом

Около 4 часов утра на улице Люблинской экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который резко ускорил шаг, увидев автомобиль полицейских.

Как только инспекторы направились в его сторону, неизвестный бросил на землю сумку и мешок, которые он переносил и бросился наутек.

Стражи порядка догнали и задержали его. 22-летний сумчанин не только не смог объяснить причину своего бегства, но и историю происхождения металлолома, который находился в сумке и мешке.

В дальнейшем при проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, внешне похожим на наркотическое.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики

По тематике

На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины
29.12.2018 21:02

На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины

На Закарпатье взят под стражу житель Сумщины, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ....

Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)
29.12.2018 14:48

Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)

Полиция Закарпатья провела санкционированный судом обыск квартиры жителя Сумской области, который проходит на Закарпатье по уголовному производству по наркопреступлению....

27.12.2018 17:14

На Сумщине раскрыли шесть наркопреступлений

За прошедшие сутки полицейские разоблачили шесть жителей области в хранении наркотиков....

Сумские копы задержали двух наркодилеров
26.12.2018 11:44

Сумские копы задержали двух наркодилеров

Патрульные задержали двух мужчин с большим количеством вероятно наркотического вещества....

20.12.2018 12:30

Полиция Сумщины раскрыла 12 наркопреступлений

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1392 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

Новости

Ночью патрульные задержали наркомана с металлоломом
Сегодня 09:47
Депутата Сумского облсовета будут судить за пьяную езду (видео)
Сегодня 08:50
В Сумах вандализировали новую евроостановку
Сегодня 08:35
Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной
Сегодня 08:09
Рекордсмен в Сумах: на пьяного водителя составили 15-й протокол за год
Сегодня 00:10
По дороге из Киева в Шостку погибли мама и 7-летняя дочка
31.12.2018 11:48
На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины
29.12.2018 21:02
Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
29.12.2018 20:48
На Сумщине прогремел взрыв гранаты: есть пострадавший
29.12.2018 20:19
Сумские футзалисты вышли в лидеры первой лиги
29.12.2018 16:14
На Сумщине пьянка закончилась убийством
29.12.2018 15:25
Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)
29.12.2018 14:48
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.