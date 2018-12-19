Ночью патрульные задержали наркомана с металлоломом

Как только инспекторы направились в его сторону, неизвестный бросил на землю сумку и мешок, которые он переносил и бросился наутек.
Стражи порядка догнали и задержали его. 22-летний сумчанин не только не смог объяснить причину своего бегства, но и историю происхождения металлолома, который находился в сумке и мешке.
В дальнейшем при проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, внешне похожим на наркотическое.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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