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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 00:101

Рекордсмен в Сумах: на пьяного водителя составили 15-й протокол за год

Накануне Нового года патрульные составили на 38-летнего водителя 14-й и 15-й административный материал в 2018 году.

Около 3 часов ночи 31 декабря на улице Леонида Быкова патрульные остановили автомобиль Skoda Fabia, водитель которого двигался с нарушением ПДД. 38-летний сумчанин не имел водительского удостоверения, зато у него были явные признаки наркотического опьянения. Как выяснилось, еще в 2017 году суд лишил его права управления за езду в состоянии опьянения. И это еще не все, ведь с начала 2018 года патрульные составили на него 6 административных протоколов за управление в состоянии опьянения и вынесли 9 административных постановлений за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.

На этот раз, в присутствии двух свидетелей, житель областного центра отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на него административные материалы по ч. 3 ст. 130 (управление лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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