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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:351

В Сумах вандализировали новую евроостановку

В Сумах на улице Горького, возле дворца культуры Сумского НПО, неизвестные разбили стекло на новой остановке.

Фото последствий опубликовали в группе «Суми – місто, що зміниться…" в Фейсбуке.

«С Новым Годом ... быдло. Других слов нет. ул.Горького. (((«, - комментирует сумчанин Алексей Бабич.

Напомним: стеклянные «евроостановки» начали устанавливать в Сумах два года назад, несмотря на протесты сумчан, что новые прозрачные остановки не защищают ни от солнца, ни от дождя… Их даже ставят в тех местах, где остановок никогда не было, забывая о некоторых, где никогда не было остановочных комплексах, или даже знака остановки, хотя на бумаге все есть…

Право Вандализм Остановки
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