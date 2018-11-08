В Сумах вандализировали новую евроостановку

Фото последствий опубликовали в группе «Суми – місто, що зміниться…" в Фейсбуке.
«С Новым Годом ... быдло. Других слов нет. ул.Горького. (((«, - комментирует сумчанин Алексей Бабич.
Напомним: стеклянные «евроостановки» начали устанавливать в Сумах два года назад, несмотря на протесты сумчан, что новые прозрачные остановки не защищают ни от солнца, ни от дождя… Их даже ставят в тех местах, где остановок никогда не было, забывая о некоторых, где никогда не было остановочных комплексах, или даже знака остановки, хотя на бумаге все есть…
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