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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:442

Из-за нерасчищенной дороги в Сумах троллейбус изменил маршрут

Временно троллейбус № 1 не будет доезжать до конечной остановки, а будет разворачиваться на остановке «Сумыхимпром».

Измененный маршрут будет актуальным до тех пор, пока соответствующие службы не почистят участок дороги в районе «РТИ-1» и разворотного кольца.

Приносим извинения за временные неудобства и рассчитываем на понимание, сообщает КП «Электроавтотранс».

Под «соответствующими службами», вероятно, следует понимать КП «Дорремстрой». Почему два коммунальных предприятия никак не могут договориться, где нужно чистить дороги для движения коммунального же транспорта. Периодически такая же ситуация происходит с троллейбусами, следующими до завода «Центролит», где «соответствующие службы» также забывают почисть дорогу.

Общество Изменение маршрутов Троллейбусы Чистка дорог
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