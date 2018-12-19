Химгородок и Басы останутся без воды Сумское КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Пришибской насосной станции.

Сегодня, 2 января, с 22:00 будет приостановлена работа Пришибской насосной станции. Остановка обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети диаметром 400 мм на территории станции. Без водоснабжения останутся дома районов города Химгородка и Басы, ул. Сергея Табалы и прилегающие к ней улицы.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.