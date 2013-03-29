Новые правила обмена рваных купюр: что изменится со 2 января

Согласно заявлению, такие полномочия имеются еще у 3 банков, а именно: "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".
Под старыми и изношенными купюрами подразумеваются банкноты, имеющие серьезные повреждения, из-за которых произошла утеря платежных признаков. Причиной этому могут послужить пожары, наводнения, воздействие химикатов и прочее.
"Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования", - говорится в сообщении НБУ.
Перечень признаков, характеризующих банкноту как изношенную:
- потертость;
- потеря красок;
- потеря жесткости бумаги;
- загрязнения;
- рыхлость;
- надрывы;
- надписи;
- отверстия;
- склеенные края и углы.
В НБУ также напомнил, что все заведения сферы услуг и магазины обязаны принимать подобные купюры у потребителей без ограничений, когда нет сомнения в их подлинности. Однако, они не имеют права выдавать сдачу подобными банкнотами, а обязаны сдавать их вместе с выручкой в те банки, клиентами которых являются.
То же самое касается и самих банков. Если клиент приносит изношенную купюру, то представитель банка обязан поменять ее на новую аналогичную номиналом банкноту или использовать ее для операции.
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