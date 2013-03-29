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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:062

Новые правила обмена рваных купюр: что изменится со 2 января

В Национальном банке Украины сделали заявление, что начиная с 2019 года, изношенные, старые купюры будут менять не только в отделениях национального банка, но и в других аналогичных учреждениях.

Согласно заявлению, такие полномочия имеются еще у 3 банков, а именно: "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Под старыми и изношенными купюрами подразумеваются банкноты, имеющие серьезные повреждения, из-за которых произошла утеря платежных признаков. Причиной этому могут послужить пожары, наводнения, воздействие химикатов и прочее.

"Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования", - говорится в сообщении НБУ.

Перечень признаков, характеризующих банкноту как изношенную:

- потертость;

- потеря красок;

- потеря жесткости бумаги;

- загрязнения;

- рыхлость;

- надрывы;

- надписи;

- отверстия;

- склеенные края и углы.

В НБУ также напомнил, что все заведения сферы услуг и магазины обязаны принимать подобные купюры у потребителей без ограничений, когда нет сомнения в их подлинности. Однако, они не имеют права выдавать сдачу подобными банкнотами, а обязаны сдавать их вместе с выручкой в те банки, клиентами которых являются.

То же самое касается и самих банков. Если клиент приносит изношенную купюру, то представитель банка обязан поменять ее на новую аналогичную номиналом банкноту или использовать ее для операции.

Экономика Деньги Обмен денег

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