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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2673

У Сумах будуть святкувати «Різдво разом»

5-7 січня до Сум з’їдеться молодь з усіх куточків України, щоб спільно обмінятися різдвяними традиціями.

Цього року команда «Різдво Разом» вирушає у Суми, щоб ділитися своїми звичаями святкування за східним обрядом. Ми хочемо, щоб кожен мав змогу розділити радість великого свята через українські традиції.

Різдво Разом - акція, що покликана згуртувати активну молодь шляхом популяризації ідей гідності та відповідальності українця через збереження народних традицій. Жителі Сум й учасники матимуть можливість майструвати різдвяні зірки, взяти участь у вертепах й майстер-класах, колядувати та відчути теплу святкову атмосферу.

Подробиці тут.

Фото
  • Детальна програма святкування Різдва в Сумах
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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