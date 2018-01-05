У Сумах будуть святкувати «Різдво разом»

Цього року команда «Різдво Разом» вирушає у Суми, щоб ділитися своїми звичаями святкування за східним обрядом. Ми хочемо, щоб кожен мав змогу розділити радість великого свята через українські традиції.
Різдво Разом - акція, що покликана згуртувати активну молодь шляхом популяризації ідей гідності та відповідальності українця через збереження народних традицій. Жителі Сум й учасники матимуть можливість майструвати різдвяні зірки, взяти участь у вертепах й майстер-класах, колядувати та відчути теплу святкову атмосферу.
Подробиці тут.
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