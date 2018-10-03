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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47144

В Сумском СИЗО провели общий обыск

В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» был проведен общий обыск в рамках проведения операции под условным наименованием «Заслон».

В мероприятии приняли участие лица рядового и начальствующего состава учреждения. Перед началом обыска начальником учреждения был проведен инструктаж по соблюдению правил личной безопасности и соблюдения законности в обращении с осужденными и заключенными. Во время обыска был осуществлен осмотр личных вещей осужденных, а также другие возможные места сокрытия осужденными запрещенных предметов. По результатам обыска был выявлен ряд запрещенных предметов: мобильные телефоны, колюще-режущие предметы, жидкости с запахом спирта и пр.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Игорь Яковлев отметил, что проведение подобных мероприятий позволит руководству учреждения владеть оперативной обстановкой во время новогодних праздников.

Право Обыск СИЗО

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