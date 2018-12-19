Сумчане требуют добавить троллейбусов на Прокошку

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Жители ул. Прокофьева не могут дождаться троллейбуса».
«Требуем от властей навести порядок с троллейбусами на ул. Прокофьева. Бешеные деньги потрачены из местного бюджета на строительство троллеи, а использует КП только 10%!
Днем там курсирует 3-4 троллейбуса! Ждать троллейбус можно часами!
Добавьте троллейбусов по маршруту 15 и 15А хотя бы до интервала в 15 минут!», - пишет автор петиции Абрамов Андрей Владимирович.
Дата начала сбора подписей: 2 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.
По состоянию на 2 января петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.
Напомним: троллейбусы на ул. Прокофьева запустили два года год назад с одним троллейбусом на каждом маршруте с интервалом более, чем час. Позже добавили по одному троллейбусу.
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