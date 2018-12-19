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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:291

Сумчане просят больше коммунального транспорта на Троицкой

В Сумах голосуют за ввод нового коммунального маршрута на ул. Троицкой.

Петиция «Улучшить движение коммунального транспорта по ул.Троицкая» зарегистрирована в Единой системе местных онлайн-петиций.

«Троллейбус № 16 единственный коммунальный маршрут, который связывает густонаселенный Курский микрорайон с улицей Троицкая, где расположены несколько медицинских учреждений. Учитывая перебои в работе частного транспорта по улице Троицкая, я предлагаю не менять схему движения троллейбусного маршрута номер 16, а по возможности связать улицу Троицкую коммунальным транспортом с другими районами города», - пишет автор петиции Карпенко Ольга Дмитриевна.

Дата начала сбора подписей: 2 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Общество Коммунальный транспорт Петиция Троицкая

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