Сумчане просят больше коммунального транспорта на Троицкой В Сумах голосуют за ввод нового коммунального маршрута на ул. Троицкой.

Петиция «Улучшить движение коммунального транспорта по ул.Троицкая» зарегистрирована в Единой системе местных онлайн-петиций.

«Троллейбус № 16 единственный коммунальный маршрут, который связывает густонаселенный Курский микрорайон с улицей Троицкая, где расположены несколько медицинских учреждений. Учитывая перебои в работе частного транспорта по улице Троицкая, я предлагаю не менять схему движения троллейбусного маршрута номер 16, а по возможности связать улицу Троицкую коммунальным транспортом с другими районами города», - пишет автор петиции Карпенко Ольга Дмитриевна.

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