В центре Сум горела кофейня на колесах

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. В 19:13 возгорание локализовали, а уже в 19:16 пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.
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