В центре Сум горела кофейня на колесах 1 января в 19:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании полуприцепа на площади Независимости областного центра.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. В 19:13 возгорание локализовали, а уже в 19:16 пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.