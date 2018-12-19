Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:271

В центре Сум горела кофейня на колесах

1 января в 19:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании полуприцепа на площади Независимости областного центра.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова. В 19:13 возгорание локализовали, а уже в 19:16 пожар полностью ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

Право Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

1 января спасатели тушили 4 пожара на Сумщине
Сегодня 12:39

1 января спасатели тушили 4 пожара на Сумщине

За минувшие сутки спасатели четыре раза ликвидировали пожары в жилом секторе....

В Кролевце на пожаре погиб человек
27.12.2018 10:17

В Кролевце на пожаре погиб человек

На выходных в Кролевце произошел пожар в жилом доме, в результате которой погиб местный житель, который проживал одиноко....

20.12.2018 13:06

На Сумщине бдительность соседа спасла от уничтожения жилой дом

19 декабря в 9:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Анновка-Вировская Белопольского района....

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание передвижного автогазозаправщика
20.12.2018 11:57

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание передвижного автогазозаправщика

Сегодня, 20 декабря, в 7:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автогазозаправщика по ул.Сумской в Ромнах....

19.12.2018 17:54

В Лебедине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

18 декабря в 11:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Калиниченко в...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.