Полиция Сумщины отчиталась о новогодней ночи Для обеспечения общественного порядка в новогоднюю ночь на дежурство заступили 166 работников полиции и 48 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей - у новогодних елок, аттракционов, концертно-развлекательных площадках.

В территориальных отделах и отделениях полиции области созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на сообщения и вызовы граждан. В ГУНП в усиленной работе работал ситуационный центр, который круглосуточно мониторил оперативную обстановку области. Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей. Кроме того, что работники полиции обеспечивали общественный порядок, они также работали над недопущением совершения правонарушений и раскрытием преступлений.

Так, в новогоднюю ночь в Сумах и Путивле полицейские задержали двух воров. Один из них пытался похитить куртку из магазина, другой – вломился в домохозяйство пенсионерки и похитил у нее продукты питания и бензопилу.

В Сумском районе правоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который под предлогом ремонта мобильного завладел телефоном и деньгами в сумме две тысячи гривен у своего 16-летнего односельчанина, а в областном центре - человека с наркотиками в карманах.

Впереди рождественские праздники, поэтому правоохранители призывают жителей и гостей Сумщины и впредь не допускать нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий, воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.