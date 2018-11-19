Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42

Полиция Сумщины отчиталась о новогодней ночи

Для обеспечения общественного порядка в новогоднюю ночь на дежурство заступили 166 работников полиции и 48 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей - у новогодних елок, аттракционов, концертно-развлекательных площадках.

В территориальных отделах и отделениях полиции области созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на сообщения и вызовы граждан. В ГУНП в усиленной работе работал ситуационный центр, который круглосуточно мониторил оперативную обстановку области. Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей. Кроме того, что работники полиции обеспечивали общественный порядок, они также работали над недопущением совершения правонарушений и раскрытием преступлений.

Так, в новогоднюю ночь в Сумах и Путивле полицейские задержали двух воров. Один из них пытался похитить куртку из магазина, другой – вломился в домохозяйство пенсионерки и похитил у нее продукты питания и бензопилу.

В Сумском районе правоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который под предлогом ремонта мобильного завладел телефоном и деньгами в сумме две тысячи гривен у своего 16-летнего односельчанина, а в областном центре - человека с наркотиками в карманах.

Впереди рождественские праздники, поэтому правоохранители призывают жителей и гостей Сумщины и впредь не допускать нарушений общественного порядка во время праздничных мероприятий, воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Новогодние праздники Полиция
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Полиция Сумщины подвела итоги работы в период военного положения
27.12.2018 09:47

Полиция Сумщины подвела итоги работы в период военного положения

Начальник ГУ НП в Сумской области Николай Лушпиенко подвел итоги работы сотрудников подразделений полиции области в период действия правового режима...

Полиция Сумщины получила от правительства Японии современные радиостанции
14.12.2018 15:40

Полиция Сумщины получила от правительства Японии современные радиостанции

Стоимость переданных японскими партнерами радиостанций составляет полмиллиона долларов....

Полиция Сумщины принимает превентивные меры для обеспечения спокойствия в регионе
04.12.2018 16:56

Полиция Сумщины принимает превентивные меры для обеспечения спокойствия в регионе

В связи с введением в действие правового режима военного положения и учитывая тот факт, что Сумщина является пограничным регионом, полиция...

28.11.2018 13:51

Деньги и имущество полицейского, которого подозревают во взяточничестве, оставили под арестом

Такое решение коллегия судей Апелляционного суда Сумской области приняла, рассмотрев апелляционную жалобу защитника правоохранителя на постановление следственного судьи Заречного районного...

Автобус-призрак нашел своего героя в Сумах
19.11.2018 17:21

Автобус-призрак нашел своего героя в Сумах

Сумы стали первым городом в Украине, где выбрали лучшего водителя в рамках социальной кампании «Керуй!», которую реализует Национальная полиция Украины...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.