В Сумах не успели установить обещанные указатели остановок 16 обещанных знаков «Остановка» в Сумах так и не появились.

Остановка на ул. Боровая без знака уже очень много лет

В конце ноября 2018 года КП «Электроавтотранс» распространило информацию, что до конца года планировалось установить 16 указателей, подавляющее большинство - в частном секторе.

Речь идет об остановках, внесенных решением исполкома в «Проект размещения остановок на уличной сети г. Сумы», однако которые по разным причинам не были оснащены соответствующими знаками.

Однако начался 2019 год, а указателей нет. В КП «Электроавтотранс» сообщили, что сделали заявку в департамент инфраструктуры, который занимается установкой.

В департаменте заявили, что установка знаков запланирована на 2019 год. В 2018-ом не успели подрядчики.