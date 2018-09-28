В Сумах не успели установить обещанные указатели остановок

Остановка на ул. Боровая без знака уже очень много лет
В конце ноября 2018 года КП «Электроавтотранс» распространило информацию, что до конца года планировалось установить 16 указателей, подавляющее большинство - в частном секторе.
Речь идет об остановках, внесенных решением исполкома в «Проект размещения остановок на уличной сети г. Сумы», однако которые по разным причинам не были оснащены соответствующими знаками.
Однако начался 2019 год, а указателей нет. В КП «Электроавтотранс» сообщили, что сделали заявку в департамент инфраструктуры, который занимается установкой.
В департаменте заявили, что установка знаков запланирована на 2019 год. В 2018-ом не успели подрядчики.
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