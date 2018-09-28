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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:461

В Сумах не успели установить обещанные указатели остановок

16 обещанных знаков «Остановка» в Сумах так и не появились.

Остановка на ул. Боровая без знака уже очень много лет

В конце ноября 2018 года КП «Электроавтотранс» распространило информацию, что до конца года планировалось установить 16 указателей, подавляющее большинство - в частном секторе.

Речь идет об остановках, внесенных решением исполкома в «Проект размещения остановок на уличной сети г. Сумы», однако которые по разным причинам не были оснащены соответствующими знаками.

Однако начался 2019 год, а указателей нет. В КП «Электроавтотранс» сообщили, что сделали заявку в департамент инфраструктуры, который занимается установкой.

В департаменте заявили, что установка знаков запланирована на 2019 год. В 2018-ом не успели подрядчики.

Общество Остановки
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