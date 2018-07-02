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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За 1 января из-за несчастных случаев госпитализировали трех детей

Дети оказались на больничной койке с отравлением и с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В медицинские учреждения области попали двое 14-летних детей и годовалая девочка из Сум. Девочку-подростка госпитализировали в Сумскую детскую больницу с диагнозом отравление угарным газом, в результате неисправной вытяжки, двое попали в Сумскую областную клиническую больницу с термическими ожогами тела. Парень опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил ожоги правой кисти и обеих нижних конечностей общей площадью поражения 12% тела, а малолетняя пациентка была доставлена с места проживания с ожогами тела 1-й степени верхней трети туловища - общей площадью поражения 7% в результате опрокидывания на себя чашки с кофе.

Сейчас по каждому из этих фактов работники полиции проводят проверки, в рамках которых выясняют причины и обстоятельства случившегося. И, чтобы предостеречь других родителей, опекунов и тех, кто имеет на своем иждивении малолетних и несовершеннолетних лиц от несчастных случаев, правоохранители раз предостерегают: следите за своими детьми. Будьте внимательны и предусмотрительны, и пусть ваши дети растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Несчастный случай

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