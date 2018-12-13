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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:371

В Конотопе задолжали зарплату коммунальщикам

На первом аппаратном совещании нового 2019 года секретарь Конотоского горсовета Татьяна Сизон акцентировала внимание начальников ЖЭКов на скорейшем погашении долгов по заработной плате перед работниками.

Данный вопрос власть постоянно держит на контроле.

Заместитель начальника управления ЖКХ города Артем Колесников доложил о ситуации по уборке снега на улицах города, в частности в частном секторе. Вместе с руководителями коммунальных предприятий власти города рассмотрела возможность привлечения всех существующих единиц снегоуборочной техники к очистке города от снежных осадков.

Перед работниками КП «Муниципалитет» в очередной раз была поставлена задача очистить городские улицы от несанкционированной рекламы.

Татьяна Сизон также обратилась к директору трамвайного управления по поручению обеспечить ежедневный заезд трамвая по маршруту №2 на остановку «Порт» в 07.10 по просьбе работников ГП «Авиакон».

Право Задолженность по зарплате Конотоп
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