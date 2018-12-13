В Конотопе задолжали зарплату коммунальщикам

Данный вопрос власть постоянно держит на контроле.
Заместитель начальника управления ЖКХ города Артем Колесников доложил о ситуации по уборке снега на улицах города, в частности в частном секторе. Вместе с руководителями коммунальных предприятий власти города рассмотрела возможность привлечения всех существующих единиц снегоуборочной техники к очистке города от снежных осадков.
Перед работниками КП «Муниципалитет» в очередной раз была поставлена задача очистить городские улицы от несанкционированной рекламы.
Татьяна Сизон также обратилась к директору трамвайного управления по поручению обеспечить ежедневный заезд трамвая по маршруту №2 на остановку «Порт» в 07.10 по просьбе работников ГП «Авиакон».
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