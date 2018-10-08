На Сумщине стартовала декларационная кампания С начала 2019 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2018 года.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах (далее - налоговая декларация) подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса одним из способов (по выбору):

- лично или уполномоченным на это лицом;

- направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

- средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту.

В случае направления налоговой декларации по почте, налогоплательщик обязан осуществить такое отправление не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока представления налоговой декларации, а при представлении налоговой декларации в электронной форме - не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок.

При направлении декларации средствами электронной связи граждане могут воспользоваться новым электронным сервисом в «Электронном кабинете», который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о начисленных (выплаченных) доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и сведений по объектам недвижимого (движимого) имущества.

В 2018 году в Кодекс внесены изменения, которыми расширен круг плательщиков, которые обязаны и / или имеют право подать декларацию.

Так, обязаны включить в годовой налоговой декларации и самостоятельно уплатить установленные Кодексом налоги и сборы получатели вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) в соответствии с условиями гражданско-правового договора в случае, если такие доходы получены от физических лиц - плательщиков единого налога четвертой группы.

В течение 2019 года имеют право подать декларацию с целью получения налоговой скидки граждане, понесли расходы:

- в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства;

- в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае если такой плательщик имеет статус внутренне перемещенного лица и при условии соблюдения требований, установленных Кодексом.