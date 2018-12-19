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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5433

Полицейские поймали белопольчанина, который пытался снять деньги с чужой банковской карты

43-летний житель Белополья, найдя чужой кошелек с банковской карточкой, не придумал ничего лучшего, как попытаться снять с нее средства.

В полицию Белополья обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о потере кошелька, в котором самым ценным была банковская карточка. Но главное, что беспокоило заявительницу, это тот факт, что на ее мобильный поступило несколько сообщений из банка, что с ее карточки кто-то пытается снять деньги.

Во время беседы с заявительницей полицейские выяснили, в каких магазинах и заведениях в последнее время находилась женщина, чтобы определить круг поиска потерянных вещей.

«Сотрудники полиции установили адрес магазина, в котором пытались рассчитаться за продукты питания с помощью данной банковской карты. Операция не удалась, потому что указанный пароль был неверным, - комментирует Андрей Анисимов начальник Белопольского отделения полиции. - А вскоре разыскали и «нового владельца» карточки. При поверхностном осмотре у него был найден и кошелек, и карта. Наличные он успел потратить».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Белополье Кража

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