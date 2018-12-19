Полицейские поймали белопольчанина, который пытался снять деньги с чужой банковской карты

В полицию Белополья обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о потере кошелька, в котором самым ценным была банковская карточка. Но главное, что беспокоило заявительницу, это тот факт, что на ее мобильный поступило несколько сообщений из банка, что с ее карточки кто-то пытается снять деньги.
Во время беседы с заявительницей полицейские выяснили, в каких магазинах и заведениях в последнее время находилась женщина, чтобы определить круг поиска потерянных вещей.
«Сотрудники полиции установили адрес магазина, в котором пытались рассчитаться за продукты питания с помощью данной банковской карты. Операция не удалась, потому что указанный пароль был неверным, - комментирует Андрей Анисимов начальник Белопольского отделения полиции. - А вскоре разыскали и «нового владельца» карточки. При поверхностном осмотре у него был найден и кошелек, и карта. Наличные он успел потратить».
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В поисках денег на собственные нужды 39-летний житель одного из сел Шосткинского района дважды обокрал дом своего односельчанина и украл...
В Сумах 90-летняя женщина доверчиво впустила в свой дом незнакомку, которая назвалась социальным работником, а после ее ухода недосчиталась 11...
Работники полиции охраны задержали двух сумчан по подозрению в совершении кражи могильной ограды....
Неизвестные взломали двери и проникли на территорию отделения почтовой компании....
В Шостке женщина трижды за неделю смогла обокрасть супермаркет...