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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5883

В Сумах полицейский поймал грабителя

С балкона собственной квартиры старший инспектор Управления кадрового обеспечения ГУНП Виталий Максименко увидел, как мужчина отобрал сумку у женщины и бросился бежать. Не теряя времени, полицейской выбежал на улицу и начал догонять злоумышленника.

В тот вечер Виталий был дома. Готовился с семьей встречать новогодний праздник. По делам вышел на балкон, когда на улице услышал крик женщины о помощи. Выглянув из окна, полицейский увидел, как неизвестный мужчина с женской сумкой бежал по двору от женщины.

«Я оделся и выбежал во двор, - рассказывает Виталий. - Там увидел потерпевшую. Быстро расспросив у нее приметы злоумышленника и выяснив в какую сторону он побежал, бросился догонять. На соседней улице я его увидел. Крикнул «Стой! Полиция!». Но тот только ускорился. Для того, чтобы его задержать пришлось применить меры физического воздействия».

Понимая, что за свои действия придется отвечать, злоумышленник начал просить полицейского отпустить его, мол, дома остались ребенок и жена, и он больше не будет грабить, но когда понял, что его уговоры не действуют и правоохранитель вызывает коллег по линии «102», решил прибегнуть к радикальным действиям.

«Воспользовавшись тем, что я говорю по телефону, он ударил меня в лицо, вырвался и побежал, - рассказывает Виталий. - И снова пришлось его догонять, а догнав, прочно удерживать до приезда коллег из патрульной полиции».

Сейчас похищенное возвращено владелице. Злоумышленник задержан и находится под стражей. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 34-летний житель Черниговской области. В отношении него в полиции уже открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» и по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Начальник ГУНП области Николай Лушпиенко высоко оценил поступок своего молодого коллеги. В присутствии личного состава ГУНП он отметил его профессиональные действия и поблагодарил за службу, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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